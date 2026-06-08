Когда нейросети не греют душу: Как бум ИИ в США породил спрос на умных и дорогих эскортниц за $5000
Forbes: В США появился эскорт для инженеров ИИ за тысячи долларов в час
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Бурный рост искусственного интеллекта в США привёл к появлению нового вида эскорт-услуг — для инженеров, исследователей ИИ и основателей стартапов. Об этом пишет Forbes. Некоторые сопровождающие, которые могут поддержать разговор о технологиях, криптовалютах и будущем ИИ, берут несколько тысяч долларов в час и десятки тысяч за несколько дней.
Одна из героинь статьи — Мейда Марек. Раньше она работала в финансах, но испугалась, что ИИ заменит интеллектуальные профессии. Тогда она решила сделать ставку на живое общение и эмоциональную поддержку и перешла в сферу элитного сопровождения.
В индустрии набирает популярность концепция nerd-first escort — то есть сопровождающие, которые делают упор на интеллектуальную совместимость с клиентами. Многие богатые специалисты из техсектора готовы платить не только за физическую близость, но и за возможность поговорить с тем, кто понимает их работу.
Рост спроса связывают с тем, что в сферу ИИ влилось много денег, а также с распространением подхода «отношения как услуга». Основатели стартапов и топ-менеджеры всё чаще воспринимают романтическое общение как услугу, которая даёт внимание и эмоциональную поддержку без затрат времени на обычные отношения.
Сегодня развитие ИИ усиливает одиночество людей. На фоне чат-ботов и виртуальных собеседников живое общение становится всё более ценным. Именно поэтому умение вести настоящий диалог и устанавливать человеческий контакт превращается в дорогой и востребованный ресурс.
Ранее сообщалось, что в американском штате Техас работает частная школа под названием Alpha School. В ней вместо обычных учителей занятия ведут нейросети. Школьники изучают основные предметы с помощью AI-репетиторов, а живые люди в классах выполняют совсем другую работу. В этой школе нет преподавателей в привычном понимании.
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