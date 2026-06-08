Пляски с рогами: Трансвеститы* устроили вакханалию на «Балу гордости» в мэрии Нью-Йорка

В Нью-Йорке прямо в здании мэрии состоялось ЛГБТ*-шоу. Приглашённые трансвеститы* дико отплясывали, раздевались и заигрывали с чиновниками, которые не имели ничего против и громко аплодировали. Мероприятие называется Pride Ball («Бал гордости»). Кадры с шоу опубликованы на странице городской администрации в соцсети.

Шоу в администрации Нью-Йорка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nyccouncil

Подобный шабаш с представителями ЛГБТ* впервые прошёл в стенах мэрии. По задумке, перформанс должен привлечь внимание к людям с нетрадиционной ориентацией, права которых, по мнению американских чиновников, ущемляются. Апогеем «концерта» стал выход мужчины в женской одежде и с имитацией дьявольских рогов.

Ранее в США запретили Пентагону увольнять трансгендерных* военнослужащих. Решение принял апелляционный суд Штатов. Глава оборонного ведомства Пит Хегсет намерен его обжаловать. При этом запрет на приём трансгендерных* людей на службу в армии США продолжает действовать.

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