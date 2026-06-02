2 июня, 12:37

Суд в США запретил Пентагону увольнять трансгендерных* военных

Здание Пентагона с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Onoprienko

В США запретили Пентагону увольнять трансгендерных* военнослужащих. Решение принял апелляционный суд Штатов.

Глава оборонного ведомства Пит Хегсет намерен его обжаловать. При этом запрет на приём трансгендерных* людей на службу в армии США продолжает действовать.

Ограничения для таких военнослужащих вступили в силу в феврале 2025 года. Соответствующие документы подписали президент Дональд Трамп и Хегсет, после чего решение прошло через несколько судебных инстанций.

В итоге Пентагон по-прежнему не может нанимать трансгендерных людей в вооружённые силы. Но увольнять тех, кто уже служит, ведомству также запрещено.

Депутат Георгиев: Фон дер Ляйен в ярости от запрета пропаганды ЛГБТ* в Болгарии

Ранее МОК запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде. Критерием допуска станет тест на наличие гена SRY. Новая политика, разработанная на основе экспертных оценок и фактических данных, вступит в силу с Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

Полина Никифорова
