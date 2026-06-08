Индонезия меняет схему импорта российской нефти для обхода санкций

Власти Индонезии намерены переложить закупку российской нефти на государственное агентство Lemigas, отказавшись от привычной практики, когда основным импортёром выступала национальная нефтегазовая компания Pertamina. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.

Как пояснил глава ведомства в парламенте, новое президентское постановление позволяет проводить сделки на межправительственном уровне по схеме «правительство — правительство». После этого ресурсы будут передаваться для дальнейшей реализации коммерческим структурам.

«Если президент достигает договорённости с другой страной о поставках нефти, такая сделка может осуществляться напрямую на межгосударственном уровне, после чего реализовываться по схеме «правительство — бизнес», — пояснил Лахадалия. При этом он уточнил, что в данном случае речь идёт именно о Lemigas.

Как отмечают индонезийские власти, Pertamina не может напрямую участвовать в закупках российской нефти из-за рисков, связанных с западными санкциями против России. В министерстве энергетики ранее указывали, что компания активно работает на международных финансовых рынках, что делает подобные сделки чувствительными.

Для реализации новой схемы президент Индонезии Прабово Субианто подписал постановление №26 от 2026 года о закупках нефти, нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа в интересах национальной энергетической безопасности. Документ разрешает импорт энергоносителей через государственные агентства в рамках межправительственного сотрудничества.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, спрогнозировал возможный скачок мировых цен на нефть до уровня выше 250 долларов за баррель в случае введения новых ограничений против российского энергоэкспорта. По словам топ-менеджера, если к уже существующим ограничениям на 16 миллионов баррелей добавятся ещё 7 миллионов поставок из России, то к текущей планке в 150–160 долларов прибавится ещё около 100 долларов. Такой расклад, отметил Сечин, подтверждает прогноз экс-главы Международного энергетического агентства Нобуо Танаки.