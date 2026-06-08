Суд не удовлетворил жалобу Euroclear на немедленное взыскание убытков по иску ЦБ

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу Euroclear Bank на немедленное исполнение решения о взыскании около 200 млрд евро по иску Банка России. Об этом говорится в материалах дела.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — указано в карточке.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Активы Банка России были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022 году. По оценке регулятора, основной объём средств с учетом упущенной выгоды составляет около 200 млрд евро и находится в европейском депозитарии Euroclear.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью поддержал требования ЦБ к бельгийскому банку и взыскал с Euroclear убытки в семи валютах на сумму, эквивалентную примерно 200 млрд евро. 26 мая суд по заявлению Банка России постановил обратить решение к немедленному исполнению. 2 июня ЦБ получил исполнительный лист.

Ранее Life.ru рассказывал, что Euroclear Bank попытался остановить взыскание 200 млрд евро в пользу Центробанка. Одновременно организация обратилась в суд с заявлением о разъяснении положений исполнительного документа, а также порядка и способа его исполнения.

«Евроклир» (Euroclear) — это базирующаяся в Бельгии международная финансовая инфраструктурная организация, выполняющая функции центрального депозитария ценных бумаг и клиринговой системы. Проще говоря, это гигантский «сейф и расчётный центр», где в цифровом виде хранятся и мгновенно переходят из рук в руки акции и облигации без физического перемещения сертификатов, что обеспечивает финализацию расчетов по принципу «поставка против платежа» и служит критически важным мостом для трансграничных инвестиций по всему миру.