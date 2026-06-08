Кабмин выделил 5 млрд на закупку приборов для больных диабетом в регионах

Правительство России направит почти 5 млрд рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для десятков тысяч пациентов с сахарным диабетом в регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Такие приборы существенно упрощают контроль за состоянием пациентов, дают им возможность, что очень важно, вести обычный образ жизни. Направим на эти цели ещё почти 5 миллиардов рублей», — отметил Мишустин.

Средства пойдут на обеспечение детей, подростков и беременных женщин устройствами для круглосуточного контроля уровня сахара в крови. По словам главы кабмина, дополнительное финансирование позволит предоставить такие системы более чем 50 тысячам детей и десяткам тысяч будущих мам. Регионы смогут организовать бесперебойное снабжение пациентов необходимыми приборами. Всего планируется закупить около 270 тысяч систем мониторинга.

«Рассчитываем, что принятые распоряжения позволят улучшить качество жизни детей, подростков, беременных женщин с сахарным диабетом», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее в России расширили объёмы медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом по программе ОМС. Также увеличились объёмы диспансерного наблюдения взрослых пациентов с инсулиннезависимым диабетом: в 2025 году оказали около 6,2 млн случаев помощи, а на 2026 год утвердили примерно 8,7 млн случаев на 19,6 млрд рублей.