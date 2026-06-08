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Регион
8 июня, 14:43

В Свердловской области с 10 июня начнётся выдача госномеров с кодом 166

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

С 10 июня в Свердловской области начнут выдавать государственные регистрационные знаки с новым региональным кодом — 166. Первые номера новой серии в торжественной обстановке вручат в день старта, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Новый код будет присваиваться при первичной постановке машин на учёт, а также в случаях, когда автовладельцам требуется замена номеров из-за изменений в регистрационных данных автомобиля. Все ранее выданные знаки с кодами 66, 96 и 196 остаются действительными и не подлежат обязательной замене — ими можно пользоваться как прежде.

Формат регистрационных знаков сохраняется прежним и полностью соответствует действующим стандартам. Свердловская область стала одним из первых регионов, где код менялся уже несколько раз: сначала был 66, затем в 2006 году добавился 96, а в 2013-м — 196. Теперь автопарк Среднего Урала получит четвёртый по счёту региональный код — 166.

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Ранее в ГАИ напомнили, что после приобретения автомобиля его можно эксплуатировать без постановки на учёт в течение десяти дней. В этот период водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение, документы о покупке машины и действующий полис ОСАГО. По истечении этого срока ездить без регистрационных знаков категорически запрещается.

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Юрий Лысенко
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