Жёсткая авария под Петербургом: Депутат на спорткаре вылетел в сквер после удара

В Ленинградской области дроизошло жёсткое ДТП с участием депутата на Ford Mustang. Спорткар после удара вылетел прямо в сквер. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Депутат на Ford Mustang попал в ДТП в центре Приозёрска и вылетел в сквер. Видео © Telegram / ПРИОЗЁРСК — ИНФО

Авария случилась на пересечении улиц Калинина и Красноармейской. Там столкнулись Ford Mustang и Nissan — обе машины сильно повреждены. За рулём Mustang был депутат Приозёрского городского поселения Даниил Пашкин. Он также является заместителем председателя комиссии по бюджету и экономике.

Депутат Приозёрского городского поселения Даниил Пашкин. Фото © Администрация Приозерского района ЛО

Пашкин рассказал, что был трезв и ехал на зелёный свет. По его словам, водитель Nissan начала поворачивать и не уступила дорогу. Депутат утверждает, что пытался избежать столкновения и специально направил машину в сквер, потому что увидел, что там нет людей. Женщину, которая была за рулём Nissan, увезли в больницу. Предварительно, у неё перелом кисти.

Ранее сообщалось, что пьяный экс-мэр российского города сбил женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошёл в Тарусе Калужской области.