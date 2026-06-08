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8 июня, 15:13

Жёсткая авария под Петербургом: Депутат на спорткаре вылетел в сквер после удара

В Приозёрске депутат на Ford Mustang столкнулся с Nissan и вылетел в сквер

Обложка © Telegram / ПРИОЗЁРСК — ИНФО

Обложка © Telegram / ПРИОЗЁРСК — ИНФО

В Ленинградской области дроизошло жёсткое ДТП с участием депутата на Ford Mustang. Спорткар после удара вылетел прямо в сквер. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Депутат на Ford Mustang попал в ДТП в центре Приозёрска и вылетел в сквер. Видео © Telegram / ПРИОЗЁРСК — ИНФО

Авария случилась на пересечении улиц Калинина и Красноармейской. Там столкнулись Ford Mustang и Nissan — обе машины сильно повреждены. За рулём Mustang был депутат Приозёрского городского поселения Даниил Пашкин. Он также является заместителем председателя комиссии по бюджету и экономике.

Депутат Приозёрского городского поселения Даниил Пашкин. Фото © Администрация Приозерского района ЛО

Депутат Приозёрского городского поселения Даниил Пашкин. Фото © Администрация Приозерского района ЛО

Пашкин рассказал, что был трезв и ехал на зелёный свет. По его словам, водитель Nissan начала поворачивать и не уступила дорогу. Депутат утверждает, что пытался избежать столкновения и специально направил машину в сквер, потому что увидел, что там нет людей. Женщину, которая была за рулём Nissan, увезли в больницу. Предварительно, у неё перелом кисти.

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Наталья Афонина
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