В Сети появилось видео, где экс-кандидат в президенты Киргизии развозит посылки от Amazon в США

В социальных сетях распространяется видео, на котором, по утверждению авторов, запечатлён бывший депутат парламента Кыргызстана и экс-министр труда Улукбек Кочкоров. Кадры из Сети публикует 24.kg.

Предположительно, Улукбек Кочкоров за работой в курьерской службе. Видео © Telegram / 24.kg

На записи похожий на Кочкорова мужчина загружает коробки в машину. Пользователи сделали вывод, что сейчас он работает курьером в службе доставки Amazon в Чикаго.

Кочкоров — известная в Киргизии фигура. Он был депутатом, баллотировался в президенты в 2017 году, а позже возглавлял Министерство труда и социального развития. После смены власти в республики в 2020 году политик ушёл с госслужбы и переехал с семьёй в Чикаго, где ведёт закрытый образ жизни.

Сам Кочкоров пока не комментировал ни появившееся видео, ни информацию о своей возможной работе курьером.

Можно сказать, что это не самое яркое завершение политической карьеры, однако, если видео настоящее, бывший киргизский чиновник зарабатывает на жизнь честным трудом. Life.ru недавно рассказывал о примере нерадивого отношения к госслужбе из Волгоградской области: там судят бывшего заместителя главы Новониколаевского района Сергея Белова, который за семь лет государственной службы появился в администрации всего 142 рабочих дня.