ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 15:01

В Госдуме заявили о переходе ВСУ к атакам на гражданскую инфраструктуру России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинские формирования наращивают количество беспилотников и теперь целенаправленно атакуют мирную российскую инфраструктуру и транспорт. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в комментарии «Ленте.ру».

Парламентарий отметил, что ВСУ переходят на гражданские объекты: поезда, локомотивы, фуры и всю транспортную логистику. По его убеждению, Москве необходимо срочно принимать ответные меры, иначе интенсивность таких ударов будет только расти.

«Нужно бить непосредственно по местам их подвоза из-за рубежа, но не забывать о том, где комплектующие для беспилотников производят — в Европе», — подчеркнул Журавлёв.

Он напомнил, что российские спецслужбы публиковали целый список европейских заводов-изготовителей.

«Считаю, надо уже прекращать бояться, и раз Европа сама говорит, что она с нами воюет, бить по этим самым заводам, которые делают оружие, убивающее наших детей», — резюмировал депутат.

Дроны решают всё: Политолог заявил, что РФ для победы нужно создать спецагентство по БПЛА
Дроны решают всё: Политолог заявил, что РФ для победы нужно создать спецагентство по БПЛА

Тем временем украинские «птички» массово сгорают на русском «Солнцепёке». ВС РФ кардинально пересмотрели применение тяжёлых огнемётных систем в зоне проведения СВО. Теперь приоритетными целями для боевых машин стали укрытия операторов беспилотников и пункты управления дронами ВСУ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Госдума
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar