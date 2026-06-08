Для России не зазорно учиться у врага. Меры по развитию беспилотных систем, которые применяют Украина и её западные союзники, должны получить детальную оценку на предмет применимости в наших условиях, заявил политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. По его словам, дроны стали главным залогом военной победы, поэтому необходимо создать специализированное военное агентство по их развитию.

Запад открыто движется к войне с Россией, объявляя это неизбежным планом, поэтому СВО, начатая как целевой проект, требует переосмысления и по форме, и по содержанию, а дальнейшее растягивание времени может обернуться ещё большими потерями, подчеркнул доктор политических наук.

«Учиться у врага — не зазорно. Меры эффективного развития беспилотных систем Украины и её западных союзников должны получить подробную оценку применимости в условиях России», — заключил эксперт.

Тем временем украинские «птички» массово сгорают на русском «Солнцепёке». ВС РФ кардинально пересмотрели применение тяжёлых огнемётных систем в зоне проведения СВО. Теперь приоритетными целями для боевых машин стали укрытия операторов беспилотников и пункты управления дронами ВСУ.