Швабра с перьями «заменила» мать осиротевшим индюшатам

В США два маленьких индюшонка потеряли мать и нашли ей «замену», приняв обычную перьевую швабру за взрослого сородича. Историей делится американский Центр дикой природы Рэйвен-Ридж и публикует кадры с пернатыми сиротами.

Всё произошло в штате Пенсильвания. Два новорождённых птенца метались по дороге после гибели матери, рискуя попасть под колёса машин. Их вовремя заметил местный егерь. Он аккуратно посадил птиц в коробку и передал зоозащитникам, которые поместили найдёнышей в специальный инкубатор, где поддерживалась необходимая температура, были еда и питьё.

Однако индюшата отказывались от пищи, продолжали худеть и медленно угасали. Ветеринары поняли, что им нужна «замена» мамы. Птицы данного вида рождаются довольно самостоятельными, но очень зависимы от материнского тепла в первые недели жизни. Полноценное чучело пптицы в инкубатор не поместилось. Тогда туда опустили обычную перьевую щётку от пыли.

Малыши тут же прибились к «приёмной маме», спрятались между перьев, и их нервная система постепенно успокоилась. Сейчас пернатые прибавляют в весе и скоро полностью восстановятся после случившейся с ними трагедии.

Ранее мир облетела история маленькой макаки по имени Панч. Сразу после рождения мать отказалась от него, предположительно из-за сильного стресса, вызванного аномальной жарой и неопытностью (это были её первые роды). Чтобы малыш мог удовлетворять свою потребность в хватании и тепле, сотрудники зоопарка дали ему плюшевого орангутана. Видео того, как Панч, отвергаемый сородичами, в одиночестве обнимает свою игрушку, стали вирусными, принеся ему славу «самого одинокого детёныша в мире». Позже Панч смог адаптироваться в стае, завести друзей и даже прославился тем, что начал защищать других малышей, а его история привлекла внимание к проблеме бедных условий содержания животных в бетонных вольерах без тени на фоне изменения климата.