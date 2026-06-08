В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки беспилотников

На территории города Сочи и федеральной территории Сириус объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили местные власти.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал глава Сочи Андрей Прошунин в телеграм-канале.

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин также проинформировал жителей о возникшей опасности. Он заверил, что системы ПВО готовы отразить налёт и призвал граждан укрыться, а также не подходить к окнам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение шести часов — с 08:00 до 14:00 по московскому времени — российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку 124 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над Чёрным морем.