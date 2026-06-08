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Регион
8 июня, 16:19

Каллас уговаривает Евросоюз не создавать единую армию, чтобы «не запутаться»

Глава евродипломатии Каллас выступила против создания общей армии ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против создания общей армии ЕС. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств государств — членов союза на Кипре.

По словам Каллас, у каждого государства ЕС уже есть национальные вооружённые силы, причём 23 из них одновременно входят в НАТО, и эти армии переданы в распоряжение альянса.

«Вы не можете создать ещё одну армию — просто параллельную», — пояснила глава евродипломатии, подчеркнув, что крайне важно не плодить структуры, которые могут породить путаницу.

Она напомнила, что в Евросоюзе уже созданы «кризисные реагирующие группы» для противодействия гибридным атакам, которые показали себя «довольно успешными», и их необходимо развивать и дальше. Но это не должно делаться с целью создания альтернативы уже существующим в Европе армиям.

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Ранее Кая Каллас сообщила, что военные корабли ЕС в Средиземном море получили право задерживать танкеры, подозреваемые в транспортировке российской нефти. По её словам, операция IRINI, в рамках которой суда будут брать на абордаж, теперь имеет обновлённые правила применения. Она пояснила, что цель нововведения — использовать лучшие практики, которые применяются разными государствами — членами ЕС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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