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Регион
8 июня, 16:54

Устроивших стендап на ПМЭФ полицейских хотят наградить за артистизм

В МВД хотят поощрить полицейских, с юмором регулировавших движение на ПМЭФ-2026

Обложка © VK / Мой Питер

Обложка © VK / Мой Питер

В Министерстве внутренних дел рассматривают варианты поощрения двух полицейских, которые прославились на всю страну благодаря шуткам во время регулирования дорожного движения на ПМЭФ-2026. Об этом сообщает Baza.

Артистичные инспекторы на ПМЭФ-2026. Видео © VK / Мой Питер

Сотрудники метрополитена, направленные на усиление в дни работы форума, через мегафон в остроумной манере общались с водителями и пассажирами. Видео с их импровизированным стендапом за сутки набрало миллионы просмотров в социальных сетях и моментально разлетелось по Интернету. Теперь руководство ведомства решает, как отметить креативных правоохранителей.

Полицейские задержали курьера, похитившего у пенсионеров более 45 млн рублей
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Ранее Life.ru рассказывал, что в Оренбурге полицейские патрульно-постовой службы начали выезжать на дежурство на гольф-карах. Эта техника используется для патрулирования мест с высокой плотностью потока людей. Модель производит одна из компаний, работающих в инновационном центре «Сколково», а предназначена она для эксплуатации в парках, на стадионах и в зонах отдыха.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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