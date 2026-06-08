Не спрятаться за партой: украинские вузы массово отчислили студентов призывного возраста

В прошлом году украинские учебные заведения лишились примерно 30 000 учащихся мобилизационного возраста. Об этом в соцсети X сообщила Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского. Она сослалась на данные Госслужбы качества образования.

По её словам, из колледжей и университетов отчислили мужчин от 25 лет и старше. Причиной стали массовые проверки, направленные против злоупотребления статусом учащегося ради уклонения от службы.

Всеобщая мобилизация действует в стране с февраля 2022-го и с тех пор постоянно продлевается. Изначально под призыв попадали граждане от 27 до 60 лет, но из-за нехватки личного состава власти несколько раз ужесточали правила.

С апреля 2024 года нижняя планка возраста опустилась до 25 лет. Затем, в мае, были приняты дополнительные поправки для расширения базы призыва. Несмотря на все усилия, ВСУ хронически испытывают дефицит людей.

Чтобы избежать отправки на фронт, военнообязанные ищут разные пути. Одни поступают на дневные отделения ради получения права на отсрочку или покупают поддельные справки. Другие устраиваются на критически важные предприятия, которые могут бронировать персонал.

К 1 сентября 2025 года количество студентов резко выросло — примерно в 8,5 раза по сравнению с 2022 годом, достигнув 250 тыс. человек. Депутат Верховной рады Александр Федиенко на этом фоне заявлял, что Министерство обороны может пересмотреть правила предоставления отсрочек для этой категории граждан, чтобы увеличить мобилизационный ресурс.