«Жгучий сюрприз»: Работник соцслужбы мазал перцем чили туалетную бумагу в дамской уборной и попал под суд

Сотрудник социальной службы в Южной Корее намеренно нанёс на туалетную бумагу в женской уборной экстракт острого перца. Об этом сообщает издание YNA.

По данным следствия, днём в общественном туалете коммерческого здания мужчина травмировал посетительницу, распылив на бумагу капсаицин — химическое соединение, содержащееся в перце чили. Пострадавшая пожаловалась на сильное жжение.

Кроме того, в период с января по апрель подозреваемый не менее семи раз проникал в эту же уборную, устанавливая миниатюрные видеокамеры. Жертвами скрытой съёмки стали четверо женщин. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли опасную туалетную бумагу. Сам злоумышленник в итоге сдался властям.

На допросе он пытался оправдаться, заявив, что неизвестное вещество на бумаге — это всего лишь клей, который он использовал для крепления камеры. Однако экспертиза Национальной криминалистической службы подтвердила, что на материале обнаружен именно капсаицин.

Уголовное дело уже передано в суд. Нарушителю предъявлены обвинения в нападении на человека и нарушении закона о наказании за сексуальное насилие.

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