Сын Дмитрия Поднозова сообщил, что в состоянии актёра нет улучшений

Актер театра и кино Дмитрий Поднозов по-прежнему пребывает в палате интенсивной терапии. Его состояние медики оценивают как тяжелое, сообщил ТАСС сын артиста Владимир Поднозов.

По словам родственника, динамики пока нет — положение остается стабильным без перемен. Подробности госпитализации семья не раскрывает.

Дмитрий Поднозов появился на свет 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Профессию он осваивал в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна при Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.

Широкой публике артист знаком по работам в сериалах «Мажор» и «Тайны следствия». В 1989 году он выступил одним из основателей Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», где сегодня занимает пост художественного руководителя.

Среди последних заметных киноработ — ленты «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея» и «Капитан Волконогов бежал». Картина с его участием «Сердце мира» в 2018 году завоевала главный приз фестиваля «Кинотавр».

Ранее и супруга артиста Алиса Олейник сообщила, что страдающий от рака Дмитрий Поднозов находится на лечении в палате интенсивной терапии при отделении реанимации. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое.