«Непонятные люди с сомнительными целями»: В России требуют признать инцелов экстремистами

Движение инцелов преследует неправильную идеологию с сомнительными целями и задачами. Об этом заявил «Абзацу» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он отметил, что направит в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить движение на экстремизм.

Общественник настаивает на всесторонней правовой оценке этого течения. В случае выявления нарушений его представителей могут официально признать экстремистами.

Особое внимание Бородин предлагает уделить финансовой стороне вопроса. По его мнению, происхождение движения из Канады является весомым поводом для проверки участников на предмет получения средств из-за рубежа.

Свою позицию собеседник издания объяснил тем, что подобные группы пропагандируют радикальные взгляды, несовместимые с традиционным укладом. Он указал на необходимость запретить структуру по аналогии с ранее принятыми мерами.

«Мы просим дать этому движению правовую оценку. Закон для всех один, и конституция одна, к людям этого течения нужно присматриваться, держать их на особом контроле», — заявил глава ФПБК.

Он также охарактеризовал инцелов как непонятных лиц, объединённых вокруг неправильной идеологии с сомнительными целями. В своей речи общественный деятель подчеркнул, что радикализм недопустим на территории страны.

Сейчас готовится официальное обращение в надзорное ведомство. Дальнейший статус движения будет зависеть от результатов прокурорской проверки.

Движение инцелов (от англ. involuntary celibate) — это преимущественно мужская онлайн-субкультура, объединённая идеей «чёрной таблетки»: фаталистической верой в то, что успех в отношениях полностью предопределён генетикой (внешностью, ростом), а женщины биологически запрограммированы выбирать только элитных мужчин («Чадов»), оставляя остальных обречёнными на одиночество. В этой среде культивируются ненависть к женщинам (уничижительно называемым «фоидами»), обида на общество и отторжение любых советов по саморазвитию, а постоянное нахождение в токсичных «эхо-камерах» иногда переводит депрессивную озлобленность отдельных участников в открытую пропаганду насилия, что уже приводило к реальным терактам.