В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В посёлке Ивня Ивнянского района из-за взрыва беспилотника мужчина получил осколочное ранение предплечья. Бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу. На месте происшествия повреждены фасад и остекление частного дома.

В городе Шебекино дрон также сдетонировал на территории частного домовладения. Женщину с минно-взрывной травмой госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждены надворная постройка и автомобиль.

Также под ударами оказались десятки объектов в разных округах. В Шебекинском округе у села Крапивное беспилотник атаковал «газель», повредив транспорт. В селе Белянка повреждены остекление, фасады и входные группы двух коммерческих объектов.

В Белгородском округе в селе Отрадное от взрыва FPV-дрона пострадала машина. В селе Шагаровка загорелся ещё один автомобиль — пожар уже потушен. Также повреждены две легковушки, фасад и остекление коммерческого здания. На трассе Головино — Политотдельский от удара беспилотника разбиты стёкла и двери легкового автомобиля. В селе Красный Октябрь огонь полностью уничтожил ГАЗель. В посёлке Дубовое повреждена кабина грузового транспорта.

В Валуйском округе в хуторе Михайловка дрон пробил крышу и выбил окна частного дома. В Краснояружском округе в посёлке Красная Яруга беспилотник взорвался на территории коммерческого объекта, повредив навес и остекление. От удара ещё одного дрона пострадали три автомобиля.

В городе Грайворон FPV-дрон атаковал легковушку. В селе Мощеное повреждены крыша и окна частного дома. В селе Смородино объект инфраструктуры также пострадал от атаки.

Кроме того, по уточнённым данным, при взрывах в Белгороде повреждены 35 квартир в 20 многоквартирных домах, два частных жилых строения, один социальный и шесть коммерческих объектов. Информация о других последствиях уточняется. На местах работают экстренные и оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение шести часов — с 08:00 до 14:00 по московскому времени — российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку 124 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря.