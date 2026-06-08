Минэнерго представило меры поддержки внутреннего рынка топлива

Правительство сообщило о совещании у вице-премьера Александра Новака, где Минэнерго предложило меры для стабилизации внутреннего рынка горючего. В основу легли данные системы мониторинга.

Участники встречи проанализировали, как меняются цены на бензин и дизельное топливо. Отдельно обсуждалась физическая доступность нефтепродуктов в различных субъектах страны.

Главный акцент был сделан на бесперебойном снабжении клиентов. В кабмине подчеркнули важность «своевременного реагирования на изменения рыночных обстоятельств», а также затронули блок логистических вопросов.

Детали предложенного ведомством пакета решений не раскрываются. Однако известно, что речь идет о поддержании сбалансированной ситуации, чтобы не допустить дефицита.

Александр Новак по итогам обсуждения поставил задачу разработать конкретные действия. По его словам, необходимо в оперативном режиме отслеживать все отраслевые процессы.

Вице-премьер также указал на потребность задействовать весь доступный набор инструментов. Это требуется для того, чтобы обеспечить надежное снабжение конечного потребителя нефтепродуктами.

Ранее в Минэнерго заявили о работе над обеспечением России топливом. Глава ведомства Сергей Цивилёв подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для покрытие потребностей страны. Он отметил, что профильные структуры сосредоточены на том, чтобы на внутреннем рынке было достаточно топлива.