Компания Wayve запустит беспилотные такси в Лондоне в ближайшие месяцы

Британский стартап Wayve анонсировал скорый выход беспилотных такси на дороги столицы Соединённого Королевства. О готовности к работе The Times рассказала руководитель подразделения роботизированных перевозок компании Кейти Фишер.

В беседе с изданием она отметила, что запуск сервиса ожидается в ближайшие пару месяцев. Wayve основали в 2017 году двое выпускников Кембриджского университета. Платформа фирмы базируется на самообучающейся системе с искусственным интеллектом.

Для поездок планируют использовать электрические Ford Mustang Mach-E, оснащённые радаром и множеством камер. Заказать машину можно будет через приложение Uber.

При этом на первых порах в салоне станет присутствовать оператор. Его задача — отслеживать дорожную обстановку и вмешиваться лишь при нештатных ситуациях, не касаясь руля в обычном режиме.

Полноценное одобрение полностью автоматизированного транспорта правительством Великобритании прогнозируется во второй половине 2026 года. Тогда машины смогут передвигаться без страхующего водителя.

Ранее Министерство транспорта США анонсировало старт пилотной программы тестирования летающих автомобилей предстоящим летом. Машины с вертолётным взлётом и посадкой опробуют в 26 штатах для городских аэротакси, грузоперевозок и экстренных служб, а отдельные разработчики уже трудятся над беспилотными версиями таких аппаратов.