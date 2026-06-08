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8 июня, 17:44

Компания Wayve запустит беспилотные такси в Лондоне в ближайшие месяцы

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Британский стартап Wayve анонсировал скорый выход беспилотных такси на дороги столицы Соединённого Королевства. О готовности к работе The Times рассказала руководитель подразделения роботизированных перевозок компании Кейти Фишер.

В беседе с изданием она отметила, что запуск сервиса ожидается в ближайшие пару месяцев. Wayve основали в 2017 году двое выпускников Кембриджского университета. Платформа фирмы базируется на самообучающейся системе с искусственным интеллектом.

Для поездок планируют использовать электрические Ford Mustang Mach-E, оснащённые радаром и множеством камер. Заказать машину можно будет через приложение Uber.

При этом на первых порах в салоне станет присутствовать оператор. Его задача — отслеживать дорожную обстановку и вмешиваться лишь при нештатных ситуациях, не касаясь руля в обычном режиме.

Полноценное одобрение полностью автоматизированного транспорта правительством Великобритании прогнозируется во второй половине 2026 года. Тогда машины смогут передвигаться без страхующего водителя.

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Ранее Министерство транспорта США анонсировало старт пилотной программы тестирования летающих автомобилей предстоящим летом. Машины с вертолётным взлётом и посадкой опробуют в 26 штатах для городских аэротакси, грузоперевозок и экстренных служб, а отдельные разработчики уже трудятся над беспилотными версиями таких аппаратов.

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Юрий Лысенко
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