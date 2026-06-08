На Оби в Томской области нашли свалку из пробирок с кровью

Житель Томской области наткнулся на мешки с больничным мусором, в частности пробирками с кровью, во время прогулки по реке на лодке. Инцидент произошёл вблизи посёлка Каргасок, пишет Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Кучу пробирок с кровью в пакетах прибило к берегу Оби. Видео © Telegram / Регион-70 Томск

Очевидец нашёл отходы напротив места слияния Васюгана и Оби, приблизительно в четырёх километрах от указанного населённого пункта. Мужчина зафиксировал увиденное на камеру.

Рыбак обратил внимание, что незадолго до обнаружения пакетов по данному маршруту следовала плавучая поликлиника. Это особый томский проект, который каждую весну и лето доставляет бригады врачей в отдалённые северные территории.

Прокурор региона Сергей Ломакин распорядился незамедлительно разобраться в ситуации. По его указанию надзорный орган приступил к оценке соблюдения норм обращения с отходами.

В случае подтверждения факта нарушений ведомство примет комплекс мер реагирования. Виновных лиц обяжут устранить последствия и привлекут к ответственности.

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