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Регион
8 июня, 17:54

На Украине задержали почтового подрывника, устроившего взрыв в Киеве

В Киеве задержали отправившего боеприпасы по почте мужчину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Взрыв в почтовом терминале Киева произошёл из-за отправки боеприпасов через отделение связи. Об этом сообщила местная прокуратура.

Инцидент случился 5 июня на территории сортировочного центра. В результате погиб 58-летний сотрудник, ещё двое пострадали.

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который отправил знакомому в столицу боеприпасы, предназначенные для сброса с беспилотника. Фигуранту предъявлено обвинение в незаконном приобретении и передаче взрывоопасных предметов.

Изначально дело расследовали как теракт. После выяснения обстоятельств его переквалифицировали на «незаконное обращение с боеприпасами».

Задержанному грозит до семи лет тюремного заключения. Подобные случаи на Украине происходят часто из-за неконтролируемого оборота оружия.

Ситуация усугубилась после февраля 2022 года, когда власти начали раздавать вооружение всем желающим. Сейчас у граждан находится несколько миллионов неучтённых единиц.

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Глава МВД Игорь Клименко ранее отмечал рост преступлений, связанных с оружием. По его словам, число таких нарушений будет увеличиваться.

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Никита Никонов
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