Тело выбросило на пляж: Снорклинг закончился для стюардессы смертельным ударом о лодку

Бортпроводница American Airlines Келли Мелинда Уильямс погибла в Южной Флориде во время занятия снорклингом. По данным New York Post, 31-летняя женщина получила смертельные травмы после столкновения с неизвестным судном, а её тело выбросило на берег недалеко от Голливуд-Бич.

Трагедия произошла 3 июня в районе государственного парка Джонсон. Рыбаки обнаружили тело погибшей в среду вечером. Специалисты установили, что на теле имеются явные следы удара тупым предметом, характерные именно для столкновения с лодкой. В момент трагедии Уильямс находилась под водой с маской и дыхательной трубкой.

В настоящее время совместное расследование ведут Служба охраны дикой природы Флориды и местная полиция. Правоохранители пока не раскрывают детали происшествия и информацию о судне, причастном к гибели женщины. Имена подозреваемых не называются, и на данный момент никому не предъявлены обвинения. Расследование продолжается.

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