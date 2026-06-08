Мэр Демидов: После ЧП в Белгороде повреждены 35 квартир и соцобъект

Мэр Белгорода Валентин Демидов выехал на место происшествия после взрыва в городе. По его словам, в результате детонации зафиксированы разрушения.

«Слава Богу, никто не пострадал. Это главное», — написал градоначальник.

По предварительным данным, повреждено остекление в 35 квартирах, расположенных в 20 многоквартирных домах, а также в двух частных домовладениях. Кроме того, пострадали остекление и потолочные покрытия в одном из социальных объектов.

Ранее в белгородском селе Беловское пять мирных жительниц пострадали при атаке ВСУ. По предварительным данным, женщины получили акубаротравмы.