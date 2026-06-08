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8 июня, 18:48

Мэр Демидов: После ЧП в Белгороде повреждены 35 квартир и соцобъект

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

Мэр Белгорода Валентин Демидов выехал на место происшествия после взрыва в городе. По его словам, в результате детонации зафиксированы разрушения.

«Слава Богу, никто не пострадал. Это главное», — написал градоначальник.

По предварительным данным, повреждено остекление в 35 квартирах, расположенных в 20 многоквартирных домах, а также в двух частных домовладениях. Кроме того, пострадали остекление и потолочные покрытия в одном из социальных объектов.

В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека

Ранее в белгородском селе Беловское пять мирных жительниц пострадали при атаке ВСУ. По предварительным данным, женщины получили акубаротравмы.

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Александра Мышляева
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