В Польше шокированы от слов украинского националиста о поляках-оккупантах

Высказывания украинского националиста Дмитрия Яроша* вызвали резкую реакцию в Польше. Бывший лидер «Правого сектора»** назвал поляков оккупантами. В заявлении усмотрели оправдание Волынской резни. Об этом пишет издание «Do Rzeczy».

Ярош* опубликовал запись в социальной сети. Он призвал поляков признать, что они были «оккупантами». Националист заявил, что жители Украины имеют полное право «уничтожать захватчиков и агрессоров».

Позже автор удалил публикацию. Однако запись успел заметить польский правый политик Павел Усядек. Он усмотрел в словах Яроша* оправдание Волынской резни.

«Женщины, зарубленные топорами — захватчики. Дети, насаженные на вилы — агрессоры. Священники, загубленные у алтарей, — оккупанты. Это действующий военный командир с подразделениями под командованием. Человек, который сегодня оправдывает геноцид поляков, а завтра захочет его повторить», — сказал Усядек.

Отношения Варшавы и Киева осложняет разное восприятие украинских националистов времён Второй мировой войны. В Польше резко негативно воспринимают попытки героизации УПА*** и связанных с ней деятелей. Для польского общества эти фигуры ассоциируются с Волынской резнёй и массовыми убийствами поляков в 1943–1944 годах.

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