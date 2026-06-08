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8 июня, 20:24

Экономист предрёк Украине потерю ещё 1,5-2 млн человек после открытия границ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Украина способна потерять ещё от 1,5 до 2 миллионов граждан после открытия границ. Такой прогноз озвучил главный эксперт по реформам экономического сектора экспертной платформы Руслан Чёрный.

«Я думаю, что также может выехать ещё, возможно, 1,5-2 миллиона», — сказал экономист в эфире телеканала «Новости.LIVE».

Эксперт добавил, что не видит в этой ситуации ничего критичного. При этом на Украине сейчас наблюдается острый дефицит кадров. После открытия границ для молодых мужчин страну уже покинули около 400 тысяч украинцев.

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Аналитики фиксируют сокращение населения Украины на 33% за период с 2000 по 2025 год. Численность жителей упала с 48,7 миллиона до 32,9 миллиона человек. Этот показатель стал худшим в мире. Специалисты также отмечают отток граждан трудоспособного возраста. Такая тенденция усугубляет проблему низкой рождаемости в стране.

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Лия Мурадьян
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