Экономист предрёк Украине потерю ещё 1,5-2 млн человек после открытия границ

Украина способна потерять ещё от 1,5 до 2 миллионов граждан после открытия границ. Такой прогноз озвучил главный эксперт по реформам экономического сектора экспертной платформы Руслан Чёрный.

«Я думаю, что также может выехать ещё, возможно, 1,5-2 миллиона», — сказал экономист в эфире телеканала «Новости.LIVE».

Эксперт добавил, что не видит в этой ситуации ничего критичного. При этом на Украине сейчас наблюдается острый дефицит кадров. После открытия границ для молодых мужчин страну уже покинули около 400 тысяч украинцев.

Аналитики фиксируют сокращение населения Украины на 33% за период с 2000 по 2025 год. Численность жителей упала с 48,7 миллиона до 32,9 миллиона человек. Этот показатель стал худшим в мире. Специалисты также отмечают отток граждан трудоспособного возраста. Такая тенденция усугубляет проблему низкой рождаемости в стране.