В Лондоне убили автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы Талайя Райли

Британский певец и автор песен Талай Райли погиб в результате нападения с ножом в восточной части Лондона. Настоящее имя музыканта — Марк Орабийи. Он сотрудничал с Дуа Липой, Бритни Спирс, Элли Голдинг и другими известными исполнителями. Об этом сообщает издание Standard.

Музыканту было 35 лет. По данным полиции Лондона, Райли обнаружили с ножевыми ранениями в районе Сильвертаун. Он скончался на месте происшествия. В ходе того же инцидента пострадал ещё один мужчина. Его жизни ничего не угрожает.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали трёх человек. Одного из них отпустили под залог до завершения расследования. Двоих других освободили без предъявления обвинений.

Райли получил премию «Грэмми» как один из авторов песни Lights On. Композиция вошла в альбом певицы H.E.R., который удостоился награды в 2019 году.

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