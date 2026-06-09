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8 июня, 23:41

Французского певца Патрика Брюэля задержали по делу о сексуальном насилии

Патрик Брюэль. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / patrickbruel

Патрик Брюэль. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / patrickbruel

Французского певца Патрика Брюэля задержали по обвинению в сексуальном насилии. Полицейские доставили артиста в отделение для допроса и официальных процедур. Информация о его адвокатах или комментариях со стороны артиста пока не поступала, сообщает BFMTV.

По данным издания, следствие ведёт проверку по трём эпизодам насилия. Брюэля поместили под стражу, срок содержания под арестом пока не установлен. Сейчас певец в следственном изоляторе.

О сексуальном насилии заявили две женщины, одна из них обвиняет артиста в попытке изнасилования. Ещё одна жалоба поступила от телеведущей Флави Фламан. Перед этим против Брюэля выдвинули обвинения около тридцати женщин. Иски касаются инцидентов, которые произошли в период с 1991 по 2015 годы.

Выигравшая оба дела о насилии против Трампа журналистка попала под следствие
Выигравшая оба дела о насилии против Трампа журналистка попала под следствие

Ранее Life.ru писал, что Международный уголовный суд отстранил прокурора Карима Хана — там продолжается дисциплинарное производство по подозрениям в сексуальных домогательствах. Такое решение приняло бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута.

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Лия Мурадьян
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