Французского певца Патрика Брюэля задержали по делу о сексуальном насилии

Французского певца Патрика Брюэля задержали по обвинению в сексуальном насилии. Полицейские доставили артиста в отделение для допроса и официальных процедур. Информация о его адвокатах или комментариях со стороны артиста пока не поступала, сообщает BFMTV.

По данным издания, следствие ведёт проверку по трём эпизодам насилия. Брюэля поместили под стражу, срок содержания под арестом пока не установлен. Сейчас певец в следственном изоляторе.

О сексуальном насилии заявили две женщины, одна из них обвиняет артиста в попытке изнасилования. Ещё одна жалоба поступила от телеведущей Флави Фламан. Перед этим против Брюэля выдвинули обвинения около тридцати женщин. Иски касаются инцидентов, которые произошли в период с 1991 по 2015 годы.

Ранее Life.ru писал, что Международный уголовный суд отстранил прокурора Карима Хана — там продолжается дисциплинарное производство по подозрениям в сексуальных домогательствах. Такое решение приняло бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута.