Выигравшая оба дела о насилии против Трампа журналистка попала под следствие

Минюст США открыл уголовное дело против писательницы и журналистки 82-летней Элизабет Джин Кэрролл. Женщина обвинила президента Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Следствие проверяет, давала ли писательница ложные показания в ходе судебного разбирательства. Речь идёт о двух исках против Трампа. Президент США проиграл оба дела. В одном случае Кэрролл присудили $5 млн, в другом — $83 млн. Трамп обжаловал решения суда. Однако суд 12 раз откладывал апелляцию.

Основанием для нового расследования стали показания Кэрролл. Она давала их под присягой в 2022 году. Тогда женщина заявила, что ей не платили за судебный процесс. Позже выяснились, что миллиардер Рид Хоффман оплатил некоторые судебные издержки.

Ранее женщины, пострадавшие от насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, обвинили Меланию Трамп в перекладывании ответственности. Жертвы Эпштейна также выразили обеспокоенность. Публичные слушания способны нанести им повторную психологическую травму. Специалисты учитывают этот риск при планировании процесса.