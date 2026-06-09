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9 июня, 00:10

Сканы игроков Pokemon Go послужили для навигации военных дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pim pic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pim pic

Компания Niantic Spatial получила доступ к сканам местности, которые создали сотни миллионов игроков Pokemon GO. Эти данные вероятно послужили основой для высокоточной навигационной системы, применяемой в военных дронах, сообщает NL Times.

Собранные игроками 3D‑сканы отображали детали улиц и интерьеров. Niantic Spatial обработала эти данные и использовала их для построения карт там, где сигнал GPS отсутствует или нестабилен, указано в материале.

По информации издания, компания отделилась от разработчика Pokemon GO и сейчас предлагает модель для военных применений. Применение включает дроны и автономных роботов, которым нужны точные локальные карты.

NL Times указывает, что база содержит около 30 миллиардов сканов, собранных пользователями. Эти данные перешли в собственность Niantic Spatial и легли в основу трёхмерной модели для навигации. В конце 2025 года Niantic Spatial и американская фирма Vantor объявили о партнёрстве — Vantor собирается внедрять модель в дроны и «других военных роботов».

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На пике популярности игры, в конце 2018 года, стоимость студии Niantic оценивали в четыре миллиарда долларов. Само мобильное приложение Pokemon GO вышло в 2016 году.

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Лия Мурадьян
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