«Друг и товарищ» со слежкой: В ФСБ объяснили, как Запад получает тайный доступ к смартфонам

Западные спецслужбы могут получать скрытый доступ к данным смартфонов и других гаджетов благодаря особенностям работы компаний-разработчиков. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке, кандидат юридических наук Александр Перелыгин на видео ЦОС ФСБ России.

Сегодня ФСБ сообщила о раскрытии масштабной операции иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО в телефоны высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, такие программы могли использоваться для записи данных, прослушивания переговоров и негласного контроля обстановки рядом с устройством.

Перелыгин отметил, что доступ к информации, по его словам, возможен из-за скрытых технических возможностей в микропроцессорах и непрозрачности программного обеспечения. В качестве примера он упомянул закрытую политику Apple, которая не раскрывает свои программные продукты.

«Этот наш друг и товарищ, смартфон... Он же присутствует везде, и в туалете, и на конференции, и на совещании, и на рабочем месте», — сказал генерал-майор ФСБ в отставке.

Он добавил, что даже выключенный или убранный в портфель гаджет может оставаться источником чувствительных данных, например о перемещениях владельца. По словам Перелыгина, такие технологии упрощают работу спецслужб противника и могут использоваться для сбора информации, давления и вербовки, поэтому представляют угрозу национальной безопасности.

По данному факту следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. С помощью внедрения шпионских программ в мобильные устройства иностранные специалисты могли прослушивать разговоры высокопоставленных российских чиновников.