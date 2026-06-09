Президент Финляндии Александр Стубб постепенно приходит к пониманию необходимости выстраивать рабочие отношения с Россией. Как пишет немецкое издание Junge Welt, его последние заявления стали неприятным сигналом для Запада.

Финский лидер, с учётом опыта своей страны, теоретически мог бы быть одним из тех европейских политиков, кто способен участвовать в переговорах с Москвой. Подчёркивается, что Финляндия исторически находится рядом с Россией и вынуждена учитывать фактор соседства.

Автор публикации также приводит слова Стубба, который не считает, что Россия собирается нападать на страны НАТО. По мнению автора статьи, подобные заявления бьют по сторонникам жёсткой линии и подрывают ключевые аргументы лагеря, выступающего за дальнейшую эскалацию.

«Для тех, кто делает ставку на эскалацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставить Украине полную свободу выбора военных альянсов — то есть проигнорировать как раз те опасения России в сфере безопасности, которые были сформулированы ещё до начала открытого конфликта, — высказывания Стубба — худшая катастрофа из возможных», — подчеркнул журналист.

Ранее Стубб заявил, что европейским странам необходимо сесть за стол переговоров с Российской Федерацией, а инициатором диалога должен выступить именно Евросоюз. По его словам, Европе нужно действовать сообща с Соединёнными Штатами. Однако при этом европейцы должны честно отвечать себе на вопрос, отвечает ли текущая внешняя политика Вашингтона в отношении России и Украины их собственным интересам.