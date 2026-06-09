Трамп пообещал заключить сделку США с Ираном за две недели

В ближайшие две недели Соединённые Штаты достигнут окончательной сделки с Ираном и объявят о «полной победе» над Исламской Республикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что переговоры близки к завершению и стороны согласуют ключевые условия в ближайшие дни.

Трамп сказал, что иранцы готовы подписать очень выгодную для США сделку. По его версии, объявление о «полной победе» станет сигналом для рынка и приведёт к снижению цен на нефть.

«Думаю, мы выигрываем эту битву <...> за следующие две недели, когда мы объявим о полной победе, это будет полная победа. Это произойдёт очень скоро, и цены на нефть пойдут вниз», — заявил Трамп.

Президент также отметил, что Тегеран готов «отдать всё», что требуют США, включая гарантии, направленные на недопущение разработки ядерного оружия.

Ранее Трамп исключил немедленное разблокирование иранских активов в рамках возможной сделки, подчеркнув, что возвращение средств станет следующим этапом переговоров и до этого нужно убедиться в «добросовестности» Ирана.