ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 00:48

Трамп пообещал заключить сделку США с Ираном за две недели

Обложка © Flickr / The White House / Joyce N. Boghosian

Обложка © Flickr / The White House / Joyce N. Boghosian

В ближайшие две недели Соединённые Штаты достигнут окончательной сделки с Ираном и объявят о «полной победе» над Исламской Республикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что переговоры близки к завершению и стороны согласуют ключевые условия в ближайшие дни.

Трамп сказал, что иранцы готовы подписать очень выгодную для США сделку. По его версии, объявление о «полной победе» станет сигналом для рынка и приведёт к снижению цен на нефть.

«Думаю, мы выигрываем эту битву <...> за следующие две недели, когда мы объявим о полной победе, это будет полная победа. Это произойдёт очень скоро, и цены на нефть пойдут вниз», — заявил Трамп.

Президент также отметил, что Тегеран готов «отдать всё», что требуют США, включая гарантии, направленные на недопущение разработки ядерного оружия.

«Придём с ними или без них»: Трамп пообещал любой ценой забрать уран у Ирана
«Придём с ними или без них»: Трамп пообещал любой ценой забрать уран у Ирана

Ранее Трамп исключил немедленное разблокирование иранских активов в рамках возможной сделки, подчеркнув, что возвращение средств станет следующим этапом переговоров и до этого нужно убедиться в «добросовестности» Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar