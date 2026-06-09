Украина во вторник должна провести очередной платёж Международному валютному фонду (МВФ) по ранее полученным займам. Такой вывод следует из опубликованных документов организации, пишет РИА «Новости».

Согласно графику, Киеву необходимо перечислить 125,7 миллиона специальных прав заимствования (SDR). По курсу фонда на 5 июня эта сумма соответствует примерно 172 миллионам долларов.

Следующий взнос по обязательствам перед МВФ придётся на 10 июля. Выплаты по кредитной программе продолжаются в соответствии с установленным расписанием.

Финансовая ситуация в стране остаётся сложной. В последние годы государственные расходы значительно превышают доходы, а дефицит бюджета покрывается преимущественно за счёт поддержки зарубежных партнёров.

На текущий год главный финансовый документ был утверждён с дефицитом около 1,9 триллиона гривен, что эквивалентно примерно 45 миллиардам долларов.

По оценкам фонда, около 45% украинской экономики сейчас находится в тени, и часть этих средств власти должны вывести в официальный сектор. Представители МВФ подчёркивают, что фонд поддерживает усилия киевского режима по повышению собираемости налогов и сокращению неофициального сектора экономики. Эти меры входят в условия программы финансовой помощи Украине.