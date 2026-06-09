ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 01:39

МВД Эстонии потребовало от местной церкви разорвать связи с РПЦ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) должна разорвать отношения с Русской православной церковью. Таро назвал это необходимым шагом в нынешней ситуации, сообщает эстонский портал ERR.

«Мы придерживаемся мнения, что ЭПХЦ должна прекратить отношения подчинения с находящимся в России Московским патриархатом и патриархом Кириллом», – заявил глава МВД Эстонии.

Речь министра прозвучала после решения суда, который подтвердил поправки к закону о церквях. Это позволяет разрывать каноническую связь ЭПХЦ с РПЦ. Суд отметил, что поправки направлены на пресечение «враждебного влияния» на прихожан и обитателей монастырей.

Эстония с 15 июня на 4 часа сократит время работы погранперехода в Нарве
Эстония с 15 июня на 4 часа сократит время работы погранперехода в Нарве

Тем временем власти Украины потребовали демонтажа Спасо‑Преображенского храма. По распоряжению киевских властей, настоятель канонической Украинской православной церкви и прихожане должны разобрать здание 9 июня.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • РПЦ
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar