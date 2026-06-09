Минтруд намерен вывести 1,3 млн россиян из теневой занятости в 2026 году

Минтруд намерен легализовать 1,3 млн работников в 2026 году, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он назвал задачу приоритетной и рассказал о результатах предыдущего года.

«В 2025 году целевой показатель по легализации составлял 775 тыс. работников, однако межведомственным комиссиям удалось вывести из теневого сектора около 1 млн человек», — сказал министр в интервью газете «Ведомости».

Котяков отметил, что ускоренный рост наблюдается прежде всего в Северо‑Кавказском федеральном округе. Если в 2024 году там выявили 77,6 тыс. неформально занятых граждан, то в 2025‑м число выросло до 103,8 тысячи.

Министр также сообщил, что 14 млн человек зарегистрированы в режиме самозанятости, и в части случаев используются фиктивные трудовые отношения. По его оценке, более 3 млн самозанятых вовсе не ведут экономической деятельности, сохраняя этот статус.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении специального статуса стажёра. Поправки в Трудовой кодекс подготовили совместно с Минтруда и социальными партнёрами. Документ предлагает закреплять статус стажёра в штатном расписании предприятия или организации.