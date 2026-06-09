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9 июня, 03:40

Мотоциклист влетел в фуру при попытке завести байк с толкача на МКАД

Мотоциклист врезался в фуру на 82‑м километре внешней стороны МКАД, сообщает Telegram‑канал SHOT. Видео момента ДТП с мотоциклом и грузовиком записала камера наблюдения. Пострадавшего доставили в больницу.

ДТП с мотоциклом и фурой на МКАД. Видео © Telegram / SHOT

По данным источника, у девушки заглох мотоцикл, и она остановилась на обочине. Мужчина подошёл, чтобы помочь, и решил завести байк способом «с толкача». Он толкнул транспорт и запрыгнул на сиденье, чтобы дать газ.

Внезапно мотоцикл резко рванул вперёд и вынес мужчину прямо под колёса проезжавшей фуры. От удара байк отбросило на ограждение. Мотоцикл развалился на части, а водителя госпитализировали с травмами, их степень уточняют.

Мотоциклист пострадал в ДТП с Kia на Фрунзенской набережной в Москве
Мотоциклист пострадал в ДТП с Kia на Фрунзенской набережной в Москве

Ранее в центре Москвы мотоциклист сбил 72‑летнего тренера по гимнастике Вячеслава Селифанова. Его доставили в больницу, но травмы оказались смертельными — Селифанов скончался.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Лия Мурадьян
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