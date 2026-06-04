В Москве мотоциклист насмерть сбил 72-летнего тренера по гимнастике Селифанова

В центре Москвы 3 июня вечером произошла трагедия. Заслуженный тренер России по гимнастике Вячеслав Селифанов попал под колёса мотоцикла и скончался в больнице. Ему было 72 года, передаёт сайт MK.ru.

Авария случилась около 23:00 на пересечении Звенигородского шоссе со 2-й Звенигородской улицей. Пожилой мужчина вместе с женой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Они не успели закончить переход, когда сигнал светофора начал мигать зелёным, предупреждая о смене. Спустя мгновение в людей врезался байкер, который, по словам очевидцев, летел на огромной скорости вслед за своими друзьями.

Супруга наставника не пострадала. У неё оказалась лишь порвана сумка. Сам тренер получил тяжёлую травму головы и, не приходя в сознание, умер в машине скорой помощи.

Водитель мотоцикла сломал ногу. После оказания помощи его отпустили домой. Мужчина занимается коммерческим клинингом, за рулём байка находится не менее трёх лет, ранее в ДТП не попадал. Он утверждает, что ехал на зелёный свет и не успел среагировать, заметив пешеходов.

Вячеслав Селифанов был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Следователям предстоит установить точную картину происшествия.