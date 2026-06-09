«Сан-Антонио» впервые обыграл «Никс» в финале НБА на глазах у Трампа

«Сан-Антонио Спёрс» одержали важнейшую победу в третьем матче финальной серии НБА, обыграв «Нью-Йорк Никс» на выезде со счётом 115:111. Благодаря этому успеху техасский клуб сократил отставание в противостоянии до 1-2.



Главным героем встречи стал Виктор Вембаньяма, набравший 32 очка. Существенный вклад в победу также внёс Стефон Касл, который преодолел отметку в 20 очков. В концовке именно игроки «Сперс» оказались хладнокровнее и сумели удержать преимущество.

Однако матч привлёк внимание не только спортивной составляющей. На трибунах «Мэдисон Сквер Гарден» присутствовал президент США Дональд Трамп. Для него это стало первым посещением матча НБА с 2019 года. Кроме того, по данным лиги, Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим игру финала НБА.

Трамп на третьем матче финальной серии НБА. Видео © Х / Nick Sortor

Появление главы государства вызвало беспрецедентные меры безопасности вокруг арены. Болельщикам рекомендовали прибывать за несколько часов до начала встречи, а часть улиц вокруг стадиона была перекрыта.

Несмотря на поражение, «Нью-Йорк» по-прежнему ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч также пройдёт на площадке «Никс» в Нью-Йорке.

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