Федеральный суд признал незаконным визовый сбор администрации Трампа

Администрация Дональда Трампа потерпела серьезное поражение в миграционной политике: федеральный суд аннулировал распоряжение о взимании дополнительного сбора в размере 100 000 долларов с соискателей рабочих виз H-1B. Судья Лео Сорокин признал данное требование неправомерным, фактически назвав его попыткой исполнительной власти незаконно присвоить функции законодательного органа, пишет CBS News.

Введенный администрацией сбор задумывался как заградительный барьер для компаний, нанимающих иностранных специалистов. Однако инициатива вызвала шквал критики со стороны бизнеса, образовательных учреждений и властей 20 штатов. Истцы указали на фундаментальное нарушение: Конституция США наделяет правом вводить налоги исключительно Конгресс, а не министерства или Белый дом.

По мнению служителей Фемиды, исполнительная власть превысила свои полномочия. По сути, этот обязательный платёж являлся налогом, однако правительство не заручилось одобрением Конгресса для его введения. Действующие законы не дают ведомствам права устанавливать столь высокие поборы самостоятельно.

В итоге судья постановил полностью отменить требование об уплате сбора, ссылаясь на Закон об административных процедурах. Теперь процедура подачи заявок на рабочие визы вернется к прежним финансовым условиям.

До этого суд в Соединённых Штатах обязал Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди убрать имя президента Дональда Трампа с фасада здания и из официальной символики. Согласно постановлению, надпись, размещённая на переднем портике здания, должна быть демонтирована в течение двух недель.