В Германии назвали отказ от АЭС одной из главных ошибок десятилетия
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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что отказ его страны от атомной энергетики стал одной из самых серьёзных ошибок за последние десятилетия. Своё мнение политик высказал в интервью РИА «Новости».
По словам Котре, Берлин по наивности и из-за идеологического подхода разрушил собственную технологическую базу и утратил компетенции в этой сфере. Теперь республике придётся приглашать специалистов со всего мира.
«Для меня это совершенно непонятно и является одной из самых серьёзных ошибок, допущенных в Германии за последние десятилетия», — сказал парламентарий.
Ранее с похожей оценкой выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она признала, что отказ от атомной энергетики был стратегическим просчётом, и отметила: газ и уголь наносят больший вред климату.
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