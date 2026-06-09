В Германии назвали отказ от АЭС одной из главных ошибок десятилетия

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что отказ его страны от атомной энергетики стал одной из самых серьёзных ошибок за последние десятилетия. Своё мнение политик высказал в интервью РИА «Новости».

По словам Котре, Берлин по наивности и из-за идеологического подхода разрушил собственную технологическую базу и утратил компетенции в этой сфере. Теперь республике придётся приглашать специалистов со всего мира.

«Для меня это совершенно непонятно и является одной из самых серьёзных ошибок, допущенных в Германии за последние десятилетия», — сказал парламентарий.

Ранее с похожей оценкой выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она признала, что отказ от атомной энергетики был стратегическим просчётом, и отметила: газ и уголь наносят больший вред климату.