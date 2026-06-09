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9 июня, 05:24

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lunopark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lunopark

Житель Белгородской области получил ранения в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в селе Доброе Шебекинского округа. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В районе села Доброе Шебекинского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

После проведения первичного лечения пациента планируют перевезти в городскую больницу №2 Белгорода. Машина, ставшая целью атаки, получила повреждения.

При ударе дрона ВСУ по АЗС в Скадовске погиб мужчина
При ударе дрона ВСУ по АЗС в Скадовске погиб мужчина

Ранее в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали ещё два мирных жителя. В посёлке Ивня мужчина получил осколочное ранение предплечья после детонации дрона. Его направили в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. В результате взрыва также были повреждены фасад и окна частного дома.

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Милена Скрипальщикова
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