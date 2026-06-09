Лавров пошутил о «пропаганде» перед встречей с кандидатом на пост генсека ООН

Глава МИД России Сергей Лавров с юмором прокомментировал брошюру на русском языке, которую ему перед началом переговоров вручила бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Небольшой курьёз произошёл ещё до официального начала встречи между сторонами.

Заняв место за столом переговоров напротив российского министра, Мишель Бачелет отложила папку с документами и передала собеседнику синий буклет. При этом она пояснила, что специально принесла издание на русском языке.

«Пропаганда!» — в шутку отреагировал Лавров.

Его реплика вызвала улыбки у участников встречи и разрядила обстановку перед началом беседы. После короткого обмена репликами стороны приступили к запланированным переговорам.

Мишель Бачелет является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН. В 2026 году она была официально выдвинута в качестве кандидата, и её имя фигурирует в числе основных претендентов на эту должность. Бачелет, экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека, принимает участие в публичных слушаниях, где представляет свою программу реформ для организации. Она выступает за модернизацию и повышение эффективности ООН, а также за усиление прозрачности и подотчётности её структур.

Ранее в ходе очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил о недопустимости любых атак на атомные электростанции независимо от их расположения. Он подчеркнул, что удары по подобным объектам создают серьёзную угрозу ядерной и общей безопасности, а также могут привести к непредсказуемым последствиям.