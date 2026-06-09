ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 06:44

Расплата за отказ: Беженец раскрыл подробности удара ВСУ по подвалу с людьми в Родинском

Местный житель рассказал об ударе ВСУ по подвалу в Родинском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

В городе Родинское севернее Красноармейска в ДНР украинские военные нанесли удар по подвалу, где укрывались местные жители. Об этом РИА «Новости» сообщил житель города Антон Равинский.

По словам мужчины, до освобождения населённого пункта российскими силами к нему домой приходили украинские военные. Они просили предоставить доступ в подвал, где находилась группа местных жителей, однако получили отказ.

«Они [украинские военные] уехали, через день-два в этот дом прилетело, 14-го числа начали разбирать этот подвал. Нас присыпало, мы остались в маленькой комнате», — сказал он.

После самостоятельного выхода из-под завалов группа беженцев покинула дом и разошлась в поисках нового укрытия. Сам Равинский вместе с другом позже обосновался в гараже, где они продолжили прятаться.

Пушилин: Двое детей и трое взрослых ранены в ДНР при атаках ВСУ
Пушилин: Двое детей и трое взрослых ранены в ДНР при атаках ВСУ

Ранее сообщалось, что в Горловке Донецкой Народной Республики три мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Дрон ударил по гражданскому объекту в городе.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar