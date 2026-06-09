Машина с подростками врезалась в дерево в Шатуре, одна девочка погибла, ещё двое в больнице

В муниципальном округе Шатура Московской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля, за рулём которого находился 17-летний подросток без водительских прав. Об этом сообщили в МВД Подмосковья.

Авария произошла около 20:00 на 5-м километре автодороги «Кривандино–Рошаль» — Мишеронский.

«По предварительной информации, 17-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки «Чанган», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево», — говорится в сообщении.

В результате происшествия 17-летняя пассажирка погибла на месте. Ещё двое пассажиров 15 и 13 лет получили травмы и были доставлены в больницу. Их состояние уточняется, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне МКАД на 82-м километре произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля. Сначала у девушки, управлявшей мотоциклом, заглох двигатель, после чего транспортное средство было остановлено на обочине. К ситуации подошёл мужчина, который решил помочь завести байк способом «с толкача». В результате манёвра произошло столкновение с фурой.