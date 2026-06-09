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Регион
9 июня, 06:38

СК возбудил дело после смертельного взрыва авто в Балашихе

СК выступил с заявлением по поводу трагического происшествия в Балашихе, где сегодня утром произошёл взрыв автомобиля. В ведомстве подтвердили, что в результате детонации взрывного устройства водитель иномарки скончался на месте от полученных ран.

Инцидент случился около 5:30 утра рядом с жилым домом по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Внедорожник модели BMW X3 двигался по территории, когда сработало заложенное взрывное устройство.

Фото с места взрыва. Фото © Telegram / SHOT

Фото с места взрыва. Фото © Telegram / SHOT

Следственный комитет России официально подтвердил факт гибели человека и начало расследования. Главным следственным управлением СК РФ по Московской области уже возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

На месте происшествия продолжают работать криминалисты и сотрудники оперативных служб. Специалисты детально осматривают территорию, собирая улики для установления всех обстоятельств преступления.

В ближайшее время эксперты назначат ряд необходимых исследований. Среди них — судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин смерти, а также взрывотехническая, которая поможет определить тип и мощность использованного устройства.

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Напомним, ЧП случилось сегодня рано утром в подмосковной Балашихе: около 06:30 в микрорайоне Авиаторов произошел мощный взрыв легковой машины. Водитель погиб. Момент взрыва попал на видео.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / SHOT

Оксана Попова
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