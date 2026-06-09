Торчала кость: В Москве у бара на Маросейке обнаружили раненых молодых людей

В центре Москвы на улице Маросейка рядом с одним из баров обнаружили двух молодых людей с ножевыми ранениями. Оба пострадавших были госпитализированы. Об этом сообщил РЕН-ТВ.

В центре столицы двое парней устроили поножовщину у бара до торчащих костей. Видео Telegram / РЕН ТВ|Новости

По словам сотрудника заведения, он заметил двух мужчин, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позднее выяснилось, что одному из них потребовалась экстренная медицинская помощь. Второй пострадавший получил тяжёлые травмы, включая ранения грудной клетки.

17-летнего юношу доставили в больницу с ножевым ранением в грудь. 18-летний молодой человек получил повреждение руки, включая разрыв тканей и травму сухожилия. Сотрудник бара сообщил, что у одного из пострадавших была сильно повреждена конечность и виднелась кость. Оба пострадавших получают медицинскую помощь.

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