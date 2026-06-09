«Бесконечная болтовня» вместо войны: Зачем Прибалтика разгоняет «конвейер страха»

Громкие заявления прибалтийских политиков звучат всё чаще. После каждой такой тирады у многих возникает вопрос: не станут ли слова спусковым крючком для реального конфликта? Эксперт Центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» Вадим Амелин в беседе с RuNews24.ru назвал эту риторику предвыборным инструментом. По его словам, «бесконечная болтовня, давно перешедшая в современном мире рамки разумного», уже никого не удивляет.

Одна из главных целей подобных сообщений — продемонстрировать избирателю свою значимость. При этом политики запускают «мяч» оппоненту, чтобы тот ответил хлёсткой фразой и напугал местного обывателя.

«Как бы ни грозили и ни бранились управленцы любого пошиба, войны или конфликты начинаются не с оскорблений и угроз. Они — всего лишь предлог. Предлог, который можно выгодно продать избирателю», — пояснил аналитик.

Он добавил, что подобные высказывания могут подтолкнуть Москву разве что к новому раунду словесных «любезностей». Ни о каком превентивном ударе речи не идёт.

А ранее российский политолог отметил, что инциденты с дронами над НАТО — новая война интерпретаций. По словам специалиста, одни видят в этом украинский интерес, вторые — якобы российские провокации, третьи — навигационные сбои.